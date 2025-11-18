martedì, 18 Novembre , 25

Ostia, arrestata per stalking donna che aveva tentato di darsi fuoco

(Adnkronos) - È stata arrestata per stalking la...

Cdp, Gorno Tempini: “Giornata speciale per i 175 anni della Cassa”

(Adnkronos) - "Per i giovani, i giovani che...

Roma, Marin (Municipio I): “Starbucks modello virtuoso per gestione dei rifiuti nel Centro”

(Adnkronos) - “Starbucks rappresenta un esempio virtuoso che...

Gsk con Fleming Initiative e Ia avanzata contro antimicrobico resistenza

(Adnkronos) - Il gruppo farmaceutico Gsk e Fleming...
big-mama-oggi-a-belve:-“anno-duro,-i-giudizi-fanno-ancora-male.-suicidio?-ci-ho-pensato”
Big Mama oggi a Belve: “Anno duro, i giudizi fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato”

Big Mama oggi a Belve: “Anno duro, i giudizi fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBig Mama oggi a Belve: "Anno duro, i giudizi fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “È stato un anno duro, ho avuto problemi con me stessa”. Con queste parole Big Mama si racconta a Francesca Fagnani questa sera, martedì 18 novembre, ospite a Belve in onda su Rai 2 in prima serata. Dall’infanzia segnata dal bullismo, dall’autolesionismo e dai pensieri suicidi, all’amore e qualche ‘trasgressione’.  

“L’ultima volta che è stata lasciata all’improvviso reagì trasformando la sua stanza all’Einstein in una tenda hippy per la pratica del sesso libero. Che ha combinato?” chiede con un sorriso Fagnani. “Sono una grande fan del sesso libero. Mi è capitato di farlo con diverse persone, ma non insieme. Ho fatto esperienze…”, confessa BigMama che poi definisce la cosa più trasgressiva “un bodybuilder”. “Che vuol dire, è una pratica?” chiede la giornalista. “No, una persona. Un bodybuilder” dice la cantante. “Ma che c’è di trasgressivo!” chiosa Fagnani. 

“Per me questo è stato un anno molto difficile” svela BigMama a Fagnani. “Perché?” chiede la giornalista. “L’esposizione che ho avuto negli ultimi anni mi ha fatto molto bene dal punto di vista lavorativo, ma essere così tanto esposta ai giudizi e ai pensieri delle persone mi ha fatto davvero male. E con questa cosa non ci convivo ancora bene”. 

“La scuola l’ho vissuta come un luogo di bullismo e quando ci torno adesso per parlare con i ragazzi ho paura” dice ancora BigMama. “A 13 anni ha avuto episodi di autolesionismo” ricorda Fagnani. “Mi tagliavo sulle braccia e ai miei genitori nascondevo tutto” prosegue la cantante, che proprio in quegli anni scrisse la canzone ‘Charlotte’. “Il testo parla anche di suicidio. Lei ci ha pensato?” domanda Fagnani. “Pensare di averlo avuto in testa a un età più matura mi fa un certo effetto, pensare a una bambina per me è distruttivo” rivela BigMama. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.