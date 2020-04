Un bigliettino scritto a mano,con pennarelli colorati di augurio ed incoraggiamento per chi in questi giorni ha dovuto trascorrere la Pasqua in ospedale, in isolamento, a causa del coronavirus. A lanciare l’idea i sanitari del reparto di ortottica dell’ospedale Oftalmico di Torino. Da alcune settimane, infatti, tre piani del nosocomio torinese sono diventati Covid, ospitando una sessantina di pazienti.

“Noi – racconta la dottoressa Rosa Parolisi, ortottista – non siamo direttamente coinvolti nella cura di questi pazienti ma ci sembrava giusto, in qualche modo fare sentire la nostra vicinanza”. Da qui l’idea: chiedere ad amici e colleghi di inviare whatsapp,

L’articolo Bigliettini scritti a mano con messaggi di incoraggiamento per i pazienti proviene da Notiziedi.

