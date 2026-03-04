mercoledì, 4 Marzo , 26

Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità

(Adnkronos) - Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti...

Iran, Sanchez risponde a Trump: “No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie”

(Adnkronos) - "No alla guerra!". Così il premier...

Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

(Adnkronos) - Nella prima mattinata, la Polizia di...

Figlio e successore di Khamenei “curato per mesi in Uk per impotenza”: il documento degli 007 Usa

(Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne dell'ayatollah...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBigMama bloccata a Dubai: "Noi siamo ancora qui"
bigmama-bloccata-a-dubai:-“noi-siamo-ancora-qui”
BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Noi siamo ancora qui”. Poche parole quelle postate sui social da BigMama da giorni bloccata a Dubai come diversi altri italiani per la chiusura degli spazi aerei a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta di Teheran che ha preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti. 

Giorni fa l’artista aveva lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social: “Sentiamo i missili sulla testa, stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”. 

BigMama aveva raccontato di essere “partita dall’aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione”. 

“Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa – aveva spiegato – Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa”. 

Previous article
Iran, Sanchez risponde a Trump: “No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie”
Next article
Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giustizia, Consiglio notarile di Roma: confronto su tutela fragilità

(Adnkronos) - Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia prosegue il proprio cammino a favore della legalità, della tutela delle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Sanchez risponde a Trump: “No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie”

(Adnkronos) - "No alla guerra!". Così il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde alle critiche di Donald Trump, che ha incolpato Madrid per il rifiuto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

(Adnkronos) - Nella prima mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Figlio e successore di Khamenei “curato per mesi in Uk per impotenza”: il documento degli 007 Usa

(Adnkronos) - Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele e suo successore come nuova Guida Suprema dell'Iran, sarebbe stato curato ripetutamente...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.