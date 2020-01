Categoria: Antipasti

Ingredienti per la pasta choux

Acqua 125 g

Farina 00 80 g

Burro 60 g

Uova 2

Sale fino 3 g

per farcire e guarnire

Grana Padano DOP 20 g (da grattugiare)

Pancetta affumicata 100 g a cubetti

Gherigli di noci 10

Semi di sesamo q.b.

Preparazione

Bignè rustici con pancetta e noci, passo 1

Per realizzare i bigné rustici con pancetta e noci, per prima cosa preparate la pasta choux: versate l’acqua in un pentolino (1) insieme al burro (2) e al sale (3) e portate a bollore.

Bignè rustici con pancetta e noci, passo 2

Unite la farina tutta in una volta (4) e mescolate energicamente con una frusta a fuoco dolce fino a quando il composto non si compatterà, staccandosi dal fondo del pentolino (5). Trasferite il composto in una ciotola (6) e lasciate raffreddare.

Bignè rustici con pancetta e noci, passo 3

Ora aggiungete un uovo per volta (7), mescolando bene con la frusta per amalgamarlo. Solo quando l’uovo sarà stato completamente assorbito potrete aggiungere l’altro: alla fine il composto dovrà risultare liscio e consistente (8). Versate il formaggio grattugiato (9).

Bignè rustici con pancetta e noci, passo 4

Unite anche la pancetta a cubetti (10) e le noci spezzettate grossolanamente (11), tenendone un po’ da parte per la guarnizione finale, poi mescolate ancora con la frusta per amalgamare il tutto (12).

Bignè rustici con pancetta e noci, passo 5

Foderate una leccarda con carta forno e versate il composto a cucchiaiate, distanziando i mucchietti fra di loro (13). Appiattite leggermente la superficie con il dorso del cucchiaio e guarnite con le noci (14) e la pancetta che avevate tenuto da parte (15).

Bignè rustici con pancetta e noci, passo 6

In ultimo aggiungete i semi di sesamo (16) e cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 20 minuti (17). Una volta cotti, i bigné rustici con pancetta e noci dovranno risultare gonfi e dorati (18). Lasciateli intiepidire e servite!

Conservazione

I bignè rustici con pancetta e noci si possono conservare in frigorifero per massimo 2 giorni, avendo cura di riscaldarli in forno prima di servirli. Non si consiglia la congelazione.

Consiglio

Se preferite potete sostituire la pancetta con del prosciutto cotto a dadini o del salmone affumicato.

continua a leggere sul sito di riferimento