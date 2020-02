Categoria: Dolci

Ingredienti per 32 bignè

Farina di riso senza glutine 45 g

Farina di lupini 30 g

Amido di mais (maizena) senza glutine 30 g

Uova 110 g a temperatura ambiente (circa 2)

Tuorli 15 g (circa 1 medio)

Acqua 150 g

Burro 40 g

Sale fino 1 pizzico

per guarnire

Granella di zucchero q.b.

Preparazione

Bignè senza glutine, passo 1

Per preparare i bignè senza glutine come prima cosa realizzate la pasta choux. Versate in un pentolino l’acqua, il burro (1) e un pizzico di sale (2). Portate il tutto a bollore, poi togliete dal fuoco e versate la farina di riso (3).

Bignè senza glutine, passo 2

Aggiungete anche l’amido di mais (4) e la farina di lupini (5). Mescolate bene con un cucchiaio di legno (6) sino ad amalgamare tutti gli ingredienti.

Bignè senza glutine, passo 3

Riportate sul fuoco e, sempre mescolando, cuocete il composto per circa 1 minuto (7). Trasferitelo nella ciotola di una planetaria dotata di foglia e azionate la macchina. Versate un uovo (8) e aspettate che sia ben assorbito prima di aggiungere il secondo (9).

Bignè senza glutine, passo 4

Quando anche questo sarà ben assorbito unite il tuorlo (10). Continuate a lavorare sino ad ottenere un impasto elastico e morbido, quindi trasferitelo in un sac-à-poche con bocchetta liscia da 10 mm (11). Formate i bignè su una leccarda foderata con carta forno; dovrete fare dei ciuffetti da 3-4 cm, distanziandoli tra loro.

Bignè senza glutine, passo 5

Cospargete la superficie con la granella di zucchero (13) e cuocete in forno ventilato a 200° per circa 25-30 minuti. Poi sfornate i bignè senza glutine (14) e lasciateli raffreddare prima di farcirli (15).

Conservazione

La pasta choux cruda va utilizzata subito; non è possibile prepararla in anticipo. I bignè cotti si possono conservare per circa 1 settimana in una scatola di latta, meglio se forata. In alternativa è possibile congelarli per circa 1 mese.

Consiglio

Al posto della granella di zucchero potete decorare i bignè con della granella di frutta secca. Con questo impasto potrete realizzare eclair, zeppole o altre forme.

continua a leggere sul sito di riferimento