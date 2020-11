Bilancio Inter in rosso, Zhang “Ma poste basi per vincere”

MILANO (ITALPRESS) – Bilancio in rosso anche per l’Inter. L’assemblea degli azionisti, che si è svolta tramite videoconferenza, ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020, significativamente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19. “L’esercizio ha registrato una diminuzione dei ricavi di circa 45 milioni, con il dato consolidato che si attesta a quota 372,4 milioni, con un Ebitda pari a 14,5 milioni e una perdita di esercizio a quota -102,4 milioni”, si legge in una nota della società nerazzurra, ricordando fra gli effetti della pandemia “l’azzeramento degli introiti da gara e il rimborso pro-quota degli abbonamenti e dei biglietti già venduti,

