Bilancio Lazio, Rocca: gestione attenta e meno debito

“Rispondiamo ai bisogni dei cittadini”

Roma, 21 dic. (askanews) – “Approvato il bilancio della Regione Lazio con un segnale importante: il debito sta diminuendo. Una gestione attenta che segna un cambio di passo nella politica regionale”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sui social commentando l’approvazione della Manovra regionale.

“Tra i punti più significativi c’è il trasporto pubblico locale: stanziamento record di 252 milioni di euro, più 10 milioni per la linea Roma-Giardinetti. Un impegno concreto per migliorare la mobilità. Massima attenzione anche alle fasce più deboli: aumento senza precedenti dei fondi per il sociale, con decine di milioni di euro per disabili, malattie mentali e supporto alle famiglie. Inoltre, 10 milioni di euro per il fondo affitti”, spiega.

“Questa è una Regione che non si indebita più, ma che riesce a rispondere meglio ai bisogni dei cittadini. Grazie al rigore nella spesa, stiamo creando le basi per fare sempre di più e meglio. Il Lazio cambia passo: meno debito, più risposte concrete. Una strada che ci rende orgogliosi e che sarà un crescendo di risultati positivi per tutti”, conclude Rocca.