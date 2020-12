Bilancio Napoli 2020, chiusura in rosso di 19 milioni: pesa il Covid-19. Cifre e dettagli

Calcio e Finanza ha pubblicato un focus sul bilancio 2020 del Napoli. Il club azzurro ha chiuso in rosso per 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo per l’effetto Covid, dopo l’utile di 29,1 milioni del bilancio a giugno 2019 e il rosso di 6,4 milioni nel bilancio a giugno 2018. È quanto emerge dal bilancio al 30 giugno del club partenopeo. La società di De Laurentiis nella stagione 2019/20 ha avuto ricavi, plusvalenze comprese, pari a 274,7 milioni, in calo dell’8,4% dai 299,6 milioni del bilancio al 30 giugno 2019.

Bilancio Napoli, il fatturato

A pesare nel calo dei ricavi oltre alle gare disputate a porte chiuse è stato lo spostamento nel bilancio della stagione 2020/21 di alcune entrate legati alle partite giocate dopo il 30 giugno: in particolare, circa 6,8 milioni di ricavi da sponsorizzazioni e 22,8 milioni di ricavi da diritti televisivi saranno contabilizzati nell’esercizio attualmente in corso. Considerando quindi i circa 29,6 milioni di euro spostati nel bilancio 2021, i ricavi della stagione 2020 sarebbero stati superiori a quelli del 2018/19. Per quanto riguarda le plusvalenze, i principali affari sono stati i seguenti: Amadou Diawara alla Roma per 21 milioni: 19,3 milioni di plusvalenza. Roberto Inglese al Parma per 20 milioni: 16,9 milioni di plusvalenza. Marko Rog al Cagliari per 15 milioni: 12,7 milioni di plusvalenza. Simone Verdi al Torino per 22 milioni: 11,1 milioni di plusvalenza.

I costi

I costi sono stati pari a 294,8 milioni di euro, in crescita del 17% dai 252 milioni di euro del bilancio al 30 giugno 2019. A pesare in particolare modo la crescita degli ammortamenti legati ai calciatori (passati da 82 a 118 milioni di euro) e la crescita nel costo del personale (da 135,1 a 140,7 milioni). La crescita degli ammortamenti è legata al calciomercato In particolare, gli acquisti più costosi dell’ultima stagione sono stati: Hrving Lozano dal PSV per 35 milioni. Stanislav Lobotka dal Betis per 20,9 milioni. Andrea Petagna dalla SPAL per 16,5 milioni. Eljif Elmas dal Fenerbahce per 16,1 milioni. Amir Rrahmani dall’Hellas Verona per 14,2 milioni.

Gli stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, i compensi contrattuali dei calciatori sono passati da 101,6 a 112,1 milioni di euro, mentre i compensi contrattuali degli allenatori sono calati da 10,1 a 6,4 milioni di euro.

