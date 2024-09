Bilancio positivo per Assomusica, grande successo di pubblico

Il settore degli spettacoli musicali dal vivo in crescita

Milano, 13 set. (askanews) – Bilancio estremamente positivo quello di Assomusica, l’associazione che rappresenta e sostiene gli organizzatori e i produttori di spettacoli musicali dal vivo, al tramonto dell’estate 2024. Gli eventi organizzati dagli associati hanno riscosso un grande successo di pubblico in tutto il territorio nazionale, contribuendo alla crescita dell’intero settore.

La stagione è stata caratterizzata da un ampio ventaglio di manifestazioni che hanno toccato ogni parte del Paese, dal Nord al Sud, con una particolare attenzione alle realtà centrali e meridionali. “È stato un anno di grande crescita per Assomusica e per i nostri associati”, dichiara Carlo Parodi, Presidente dell’Associazione. “Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico, in particolare dei più giovani, che hanno dimostrato un entusiasmo e una partecipazione straordinaria a tutti gli eventi. Siamo molto contenti anche della grande partecipazione del Sud Italia e dei comuni non metropolitani”.

Tra gli eventi di spicco il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia, che lo scorso maggio ha radunato circa 100mila spettatori. I Festival hanno animato la stagione più calda dell’anno: il Kappa FuturFestival di Torino e il Nameless in Brianza hanno riunito complessivamente oltre 200mila persone provenienti da tutto il mondo, grande successo anche per il Mantova Summer Festival, l’Oltre Festival di Bologna e il Flowers Festival di Collegno.

Gli eventi dell’estate di Assomusica hanno toccato i luoghi culturali più significativi d’Italia, dall’Anfiteatro di Pompei al Parco Archeologico di Ostia Antica, e animato grandi piazze al Nord e al Sud Italia con centinaia di artisti e spettatori provenienti anche (e soprattutto) dall’estero: così è stato per il Live In di Genova e il Mi Ami Festival di Milano, ma anche per l’Unlocked Music Festival di Palermo e il Locus Festival in Puglia.

Assomusica guarda dunque con fiducia ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra la musica dal vivo e il pubblico e continuare a promuovere la cultura musicale attraverso eventi di alto livello su tutto il territorio nazionale.