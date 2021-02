Sono 930.000 i veicoli Mazda venduti nel terzo trimestre del 2020, dal 1° aprile al 31 dicembre. Lo ha reso noto, oggi, il marchio giapponese. Un trend commerciale globale in costante miglioramento ha portato a un risultato positivo in due dei mercati chiave per Mazda, Stati Uniti e Cina, dove le vendite su base annua sono aumentate del 2% in entrambe le regioni, arrivando rispettivamente a 211.000 e 178.000 unità.

Altrove, il Covid-19 ha continuato ad avere un impatto sulle vendite Mazda. In Giappone le vendite anno su anno sono diminuite del 18% con 114.000 unità, ma nel terzo trimestre sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente.

L’articolo Bilancio positivo per Mazda nel terzo trimestre proviene da Notiziedi.

