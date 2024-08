Bimba chiusa nel bagno di un aereo perché piangeva troppo: il video

ROMA – Una bambina è stata chiusa nel bagno dell’aereo perchè piangeva troppo. L’incidente è avvenuto lo scorso 24 agosto a bordo di un volo della compagnia cinese Juneyao Airlines. La bambina, che viaggiava con la nonna, aveva iniziato a piangere durante il volo così due donne si sono ‘premurate’ di calmarla e far riposare un po’ la sua accompagnatrice. Le donne si sono chiuse in bagno con la piccola (che dal video non dimostra più di due anni) e le hanno detto che l’avrebbero fatta uscire solo se si fosse calmata. L’incidente è diventato virale sulle reti cinesi dopo che una delle due donne ha pubblicato un video in cui portava in braccio la bambina all’interno del cubicolo.

La compagnia aerea ha dichiarato in una nota, due giorni dopo l’incidente, che la nonna della bambina aveva accettato di lasciare che due donne la accompagnassero in bagno. “I passeggeri dell’aereo si infilavano i fazzoletti nelle orecchie per non sentire le urla. Volevo solo educare la bambina e lasciare che tutti si riposassero bene”, avrebbe detto la donna per giustificarsi. Il video dell’incidente ha scatenato un dibattito online su come comportarsi con i bambini negli spazi pubblici, con molti che hanno criticato il comportamento delle donne.

