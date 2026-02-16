martedì, 17 Febbraio , 26

Stare insieme è un anti-stress, studio svela i benefici dello ‘scudo sociale’

(Adnkronos) - Lo stress va gestito in compagnia....

Piogge e temporali, allerta arancione in Calabria: in giallo quattro regioni

(Adnkronos) - Italia ancora nella morsa del maltempo....

Sempre più online ma sempre più soli, il paradosso dei ragazzi social

(Adnkronos) - Sentirsi soli nel cuore della 'community'....

Dai vulnerabili alle app di incontri, ecco come la Russia recluta sabotatori in Europa e Ucraina

(Adnkronos) - Vulnerabili, ma anche disoccupati e migranti....

Bimba morta in casa a Bordighera: lesioni su cranio, gambe, addome e dorso di Beatrice

DALL'ITALIA E DAL MONDOBimba morta in casa a Bordighera: lesioni su cranio, gambe, addome e dorso di Beatrice
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Saranno necessari gli esami istologici per stabilire l’orario e le cause che hanno portato al decesso di Beatrice, la bambina di 2 anni morta in casa nei giorni scorsi a Bordighera. Dall’autopsia effettuata oggi dal direttore dell’istituto di medicina legale Francesco Ventura sono emerse diverse lesioni, tra cui un trauma cranico e altre su gambe, dorso e addome.  

L’autopsia è durata circa due ore e mezza, ad assistere anche i periti di parte: Andrea Peirano per il compagno della madre, assistito dall’avvocato Cristian Urbini, e Enzo Profumo per il padre della bambina, assistito dall’avvocato Mario Ventimiglia. Per la madre erano presenti gli avvocati Laura Corbetta e Martina Di Giovanni, mentre non ha presenziato il perito della difesa Maria Chiara Lavorato.  

Bocche cucite al momento sull’esito dell’esame, Ventura si è dato 90 giorni per il deposito della relazione. Per la morte di Beatrice sono indagati la madre Manuela Aiello, in carcere a Pontedecimo, e il compagno. Entrambi sono accusati di omicidio preterintenzionale. Nel frattempo questa mattina i Ris hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione del compagno della donna, a Perinaldo, terminato in serata. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.