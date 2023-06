Bimba scomparsa a Firenze, stasera una nuova fiaccolata. La mamma: “Perdonami se ho pensato di arrendermi”

FIRENZE – Stasera la comunità peruviana scenderà nuovamente in piazza, sempre in maglia bianca, “per chiedere la libertà di Kata”. È quanto viene annunciato in un comunicato rilanciato anche dal gruppo Facebook ‘Peruanos pe unidos per un solo Firenze’ (Peruviani uniti da una sola Firenze).

“Invitiamo tutti a prendere parte alla manifestazione. Quello che è successo- è scritto- non riguarda solo la comunità peruviana, riguarda tutti noi come persone senza distinzioni di sesso, religione etnia. I bambini non si toccano non ci stancheremo mai di dirlo, per questo chiediamo a tutti di scendere con noi in strada”. Perché “quello che fa male in questo momento è vedere tanta indifferenza da parte di molti. A loro diciamo di non avere paura, siamo in tanti e non ci fermeremo fino a quando Kataleya non tornerà a casa”. Così “a chi non se la sentisse comunque di partecipare chiediamo, comunque, di partecipare mettendo un luminò alla finestra dalle 21 di stasera fino al termine della manifestazione“.

“Principessa mia, solo dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però, adesso, sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò”. La comunità peruviana, rilancia e traduce un post scritto sui social dalla mamma di Kata, la bimba scomparsa a Firenze sabato scorso. “Le persone che mi stanno vicino sanno come mi sento. Non mi avete vista piangere, o buttarmi a terra davanti a una telecamera, ma questo non identifica il mio dolore. Non devo dimostrare niente a nessuno. Siete liberi di pensarla come volete”.

Tutto questo, “mi sembra irreale. Mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia, i miei amici sanno ciò che sto passando e non mi arrenderò finché non ti troverò. Grazie a dio mi sto rialzando, sai quanto mi manchi amore mio. Ti amo con tutta la mia anima. Tenetevi i vostri commenti mal intenzionati per favore. In questo momento ciò che mi serve è il vostro appoggio o almeno condividete questo messaggio”.

