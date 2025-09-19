venerdì, 19 Settembre , 25

Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova, la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Al vaglio due ipotesi di reato per l’incidente che ha coinvolto il bambino di sette anni caduto dal terrazzo dell’istituto De Amicis a Voltri. La procura di Genova è in attesa degli atti. Secondo quanto emerge, il piccolo sarebbe salito su una rampa di scale priva di parapetto e avrebbe avuto accesso al terrazzino, non è chiaro in che modo. In quel momento in classe erano presenti 13 alunni. L’istituto ospita bambini che necessitano di sostegno, che devono essere seguiti ognuno da un insegnante, uno di loro è risultato essere assente per malattia.  

Una testimone oculare ha assistito alla caduta, da circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. Il bambino è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. 

Al vaglio degli inquirenti due ipotesi di reato: lesioni colpose oppure abbandono di minore, in questo caso di natura dolosa. La procura intende acquisire anche gli atti dell’ispezione ministeriale già avviata sull’istituto. 

 

