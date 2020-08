Tragedia nel pomeriggio di Ferragosto nel Tarantino: un bimbo di 20 mesi è annegato dopo essere caduto in una piscina installata in una villa privata vicino a Palagiano. Il piccolo, originario della vicina Massafra, si sarebbe allontanato per pochi attimi dai suoi genitori durante il pranzo e sarebbe riuscito a salire sulla scaletta della piscina, alta poco meno di un metro. Da lì è caduto in acqua ed è annegato.I sanitari del 118 sono intervenuti insieme ai Carabinieri e hanno tentato di rianimare il piccolo, ma invano.

L'articolo Bimbo di 20 mesi annega in piscina, tragedia a Ferragosto in Puglia

