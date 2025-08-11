lunedì, 11 Agosto , 25

Gaza, Macron: “Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale”

(Adnkronos) - "L’annuncio del governo israeliano di un’espansione...

Medvedev, crisi senza fine: eliminato a Cincinnati. E mette la testa nel frigo

(Adnkronos) - Crisi sempre più nera per Daniil...

Botulino, richiamo del Ministero per 4 lotti di friarielli

(Adnkronos) - Il ministero della Salute ha richiamato...

Cannabis, potenza in aumento: 5 cose da sapere su rischio psicosi

(Adnkronos) - "La cannabis degli anni 2000 non...
Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

Redazione-web
(Adnkronos) – E’ morto oggi, lunedì 11 agosto, il bimbo di 4 anni, che era stato ricoverato in coma a seguito di un colpo di calore. Il bambino, trasferito dalla Sardegna con elisoccorso e arrivato al Gemelli in condizioni gravissime, fanno sapere dall’ospedale, ”è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli”.  

Il piccolo, durante una vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari, mercoledì scorso era sfuggito al controllo dei genitori che stavano riposando ed era salito nell’auto parcheggiata al sole. Lì lo avevano ritrovato i genitori, privo di sensi, e avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero.  

