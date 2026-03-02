lunedì, 2 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia
bimbo-trapiantato-morto-a-napoli,-accolta-richiesta-ricusazione:-cambia-cardiochirurgo-per-autopsia
Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto sabato 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. “È stata accolta l’istanza di ricusazione – ha confermato l’avvocato Petruzzi – ed è stato nominato il professor Ugolino Livi di Udine in sostituzione di Mauro Rinaldi”.  

Domani mattina, dunque, si svolgerà regolarmente il conferimento dell’incarico per l’autopsia nell’ambito dell’incidente probatorio richiesto dalla Procura di Napoli. “Per il funerale non è detto che si faccia mercoledì – ha aggiunto il legale – ma l’obiettivo è quello di liberare la salma velocemente. Però per la conferma che la salma sia liberata dobbiamo attendere domani. La premier Giorgia Meloni aveva assicurato alla madre in questi giorni che parteciperà, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, ma purtroppo sta scoppiando una guerra”. 

 

Previous article
Tennisti bloccati a Dubai, da Medvedev a Rublev. Atp: “Lavoriamo per portarli a casa”
Next article
La volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: “Gianni papà meraviglioso”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pro Vita lancia campagna ‘E io Parlo!’: “Cdx modifichi ‘norma bavaglio’ su affissioni”

(Adnkronos) - "In Italia c’è una legge liberticida che viene usata a uso e consumo delle amministrazioni comunali - guarda caso di sinistra e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fibercop porta l’innovazione a scuola, a Monterotondo il viaggio virtuale nella fibra

(Adnkronos) -  Oggi il percorso di FiberCop dedicato all’innovazione e al dialogo con le nuove generazioni ha fatto tappa all’Istituto Peano a Monterotondo (Roma)....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: “Gianni papà meraviglioso”

(Adnkronos) - "L'ho trovato un papà meraviglioso". Così Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, ospite oggi a La volta buona, ha commentato l'esibizione...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tennisti bloccati a Dubai, da Medvedev a Rublev. Atp: “Lavoriamo per portarli a casa”

(Adnkronos) - Paura per i tennisti bloccati a Dubai. Oltre 40 persone tra giocatori, arbitri e membri dello staff o addetti al circuito Atp...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.