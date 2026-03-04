mercoledì, 4 Marzo , 26

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico

(Adnkronos) – Si terranno oggi alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bimbo morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il piccolo è deceduto lo scorso 21 febbraio ma la salma è stata liberata solo ieri sera, dopo l’autopsia. 

Il bambino, di 2 anni e 3 mesi, era stato operato lo scorso 23 dicembre, ma a causa dello stato dell’organo impiantato le sue condizioni si erano progressivamente aggravate. Era rimasto per sessanta giorni in coma farmacologico. Il team di esperti aveva escluso il 14 febbraio la possibilità di un secondo trapianto. 

Sul caso già l’11 febbraio la Procura di Napoli aveva aperto un’inchiesta sulla vicenda, arrivando a indagare sei persone per il reato di lesioni colpose. Secondo la ricostruzione, il cuore donato da un paziente di Bolzano sarebbe arrivato a Napoli ormai già danneggiato irrimediabilmente: per questo erano stati sospesi dal servizio due medici dell’equipe che ha effettuato il trapianto e la direttrice del reparto di cardiochirurgia e trapianti. 

Il cuore trapiantato al piccolo avrebbe viaggiato da Bolzano a Napoli in un contenitore di plastica “comune”, a cui era stato applicato ghiaccio secco. Secondo una prima ipotesi, il problema non sarebbe tanto l’utilizzo di un contenitore in plastica al posto di un box tecnologico, bensì l’applicazione di ghiaccio secco (che raggiunge temperature di -80 gradi) al posto del ghiaccio classico (-4 gradi). Le temperature nettamente più basse potrebbero aver causato lesioni al cuore. 

“Non dobbiamo dimenticare Domenico”. Sono queste le parole della mamma Patrizia lo scorso 21 febbraio, a poche ore dalla morte del piccolo Domenico. “Adesso è arrivato il momento della giustizia. Domenico se n’è andato, è diventato un angioletto”, ha aggiunto mamma Patrizia. 

“C’è stata un’apertura grande sul dibattimento, non è stato il solito incidente probatorio, sono stati dati 120 giorni a partire da oggi ai periti per sviluppare la loro relazione, il rinvio va all’11 settembre 2026”, ha spiegato ieri l’avvocato della famiglia di Domenico, Francesco Petruzzi. 

