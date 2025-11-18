martedì, 18 Novembre , 25

Incidente a Pordenone, bus di studenti finisce in un fosso: 3 feriti

(Adnkronos) - Incidente stradale tra un'auto e uno...

Luana D’Orazio, assolto il tecnico manutentore: “Non ha manomesso orditoio”

(Adnkronos) - È stato assolto "per non aver...

Sanità, firmato contratto per 137mila medici e sanitari: aumenti medi di 491 euro al mese

(Adnkronos) - Firmato il contratto nazionale 2022-2024 per...

Bin Salman alla Casa Bianca da Trump, accordo da 1 trilione di dollari

(Adnkronos) - Donald Trump ha annunciato un accordo...
Bin Salman alla Casa Bianca, la domanda su Khashoggi irrita Trump: “Non mettetelo in imbarazzo”

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nello Studio Ovale esortandola a non “mettere in imbarazzo” il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ospite nello Studio Ovale con domande sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.  

“Per quanto riguarda questo gentleman, ha fatto un lavoro fenomenale – ha dichiarato Trump, aggiungendo poi a proposito del giornalista ucciso – Era estremamente controverso. Molti non lo amavano; che ti piacesse o meno, succedono delle cose. Ma Mbs non ne sapeva nulla e possiamo chiuderla qui. Non devi mettere in imbarazzo il nostro ospite”.  

