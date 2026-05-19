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Binaghi e la telefonata di Sinner: “Avevo paura non giocasse Internazionali”
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Binaghi e la telefonata di Sinner: “Avevo paura non giocasse Internazionali”

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Angelo Binaghi è stato ‘terrorizzato da Jannik Sinner prima degli Internazionali d’Italia 2026. Il presidente della Fitp, dopo il trionfo del tennista azzurro nel Masters 1000 di Roma, ha svelato un retroscena che risale ai giorni immediatamente precedenti al torneo, quando si era diffusa la voce di un possibile forfait di Sinner nel torneo ‘di casa’. 

“Ero terrorizzato. Subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare. Ero a Cagliari durante il torneo, ho risposto dopo mezz’ora. Ho parlato prima con Berrettini, mi diceva che era impossibile che potesse venire, non ce la fa più”, ha detto il presidente della Fitp a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. 

“Ero rassegnato. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo: chiedeva solo di poter giocare la prima partita sabato anziché venerdì. Ho risposto ‘ti faccio giocare anche sulla Luna purché venga a Roma’. Tutto è andato per il meglio”, ha raccontato Binaghi, “eravamo seriamente preoccupati per la tenuta fisica di Jannik, si sono visti problemi nel finale della partita con Rublev e soprattutto contro Medvedev. Credo che in quest’ultimo incontro Jannik abbia tirato fuori energie che forse neanche lui sapeva di avere. Ma questo è quello che fanno i grandi campioni, che non sono persone normali e che hanno una soglia di sofferenza differente da noi persone normali”. 

 

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