Binance abbandona salvataggio Ftx: “Va oltre le nostre capacità”

Servirebbero 8 mld, non è chiaro se vi sia un altro soccorso

Roma, 10 nov. (askanews) – Binance ha già abbandonato i suoi piani di acquisizione e salvataggio della rivale Ftx, su cui ora incombe un collasso. Appena poco più di 24 ore fa i due portali di cripto asset avevano annunciato un accordo non vincolante di acquisizione degli asset non statunitensi, volto evitare il dissesto a causa del crollo di liquidità che ha coinvolto Ftx. Ma ora, con un “aggiornamento”, sempre via Twitter, Binance spiega che “la questione va oltre le nostre capacità di intervento”.

Non è chiaro se si faranno avanti altri contendenti, mentre secondo vari portali di finanza il fabbisogno di fondi del dissestato operatore di scambi cripto raggiungerebbe 8 miliardi di dollari, secondo quanto avrebbe riferito il numero uno di Ftx, Sam Bankman-Fried incontrando gli investitori.

La vicenda aveva innescato forti cadute di tutti i cripto asset che dopo questi capitomboli ora mostrano un assestamento, il Bitcoin si scambia a 16.680 dollari, mentre due giorni fa si muoveva sopra quota 20mila. L’Ethereum si lima a 1.172 dollari, da circa 1.500 dollari di due giorni fa. Intanto la Sec, l’autorità di vigilanza su Wall Street ha acceso i fari sulla situazione.

