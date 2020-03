Binotto “Disponibili a correre anche a gennaio”

“Disponibili a fare anche due-tre Gran Premi a gennaio”. È quanto afferma Mattia Binotto, team principal della Ferrari parlando delle difficoltà di avere una stagione di Formula 1 abbastanza regolare, dopo le otto gare rinviate per colpa del coronavirus Covid-19. “Siamo molto impegnati, insieme agli altri team principal, a Formula 1, alla Fia e agli organizzatori per trovare una soluzione. Abbiamo dato loro carta bianca per mettere in piedi al più presto un calendario, decidendo di eliminare le prove libere del venerdì e di andare in pista solo il sabato e la domenica. Magari di fare dei Gran Premi avvicinati ad agosto” racconta Binotto.

