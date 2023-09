Biodiversità Parchi Nazionali, convegno al Cufaa

Gen. Rispoli: diffondere cultura legalità ambientale

Roma, 14 set. (askanews) – Si è tenuto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il Convegno dedicato al tema dello stato di conservazione della biodiversità nei parchi nazionali, organizzato dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri Forestali e la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, con il contributo di esperti ed istituzioni, tra i quali i Direttori e Presidenti dei Parchi Nazionali, i Comandanti dei Reparti Carabinieri Parco Nazionali e rappresentanti di associazione ambientaliste.Un importante incontro plenario per confrontare esperienze e competenze, al fine di rinsaldare la collaborazione tra gli attori del sistema delle “aree protette “d’Italia, eccellenze naturalistiche e scrigno di biodiversità e bellezze, uniche al mondo.Ne parla il Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Rispoli, sottolineando come ” i carabinieri forestali hanno fondamentali compiti di sorveglianza e tutela delle aree protette. Ma anche di analisi e studio. È importante valorizzare le aree protette, eccellenze naturali e scrigno di bellezza, e non lasciarle ai margini dello sviluppo, purché sostenibile, sempre nel rispetto della natura, della biodiversità e dell’ambiente. E’ necessario diffondere la cultura della “legalità ambientale” per contrastare abusi e comportamenti dannosi”. L’Arma dei Carabinieri opera per prevenire e contrastare ogni forma di criminalità ambientale, specialmente quella organizzata, che, tra il resto, trova negli importanti investimenti nel settore terreno fertile dove infiltrarsi.