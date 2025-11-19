Biodiversità, tutela della salute e sicurezza alimentare, Fiorentino (Nbfc): “Un legame da rafforzare”

Rafforzare il legame tra biodiversità, sicurezza alimentare e tutela della salute, valorizzando il contributo della ricerca applicata e il ruolo dei territori, a partire dal Mezzogiorno. Se ne è discusso a Napoli nel corso di un evento promosso dal Centro Nazionale per la Biodiversità, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese agroalimentari.

“Tra biodiversità, sicurezza alimentare e salute c’è un legame molto forte che occorre ulteriormente rafforzare – ha affermato Luigi Fiorentino, presidente del Centro Nazionale per la Biodiversità –. Il programma PNRR sulla biodiversità, per tre anni, ha lavorato su queste tematiche e, soprattutto, ha consentito un passaggio concreto dalla ricerca teorica alla ricerca applicata. Il Centro Nazionale è l’unico esempio in cui la biodiversità diventa sistema: creiamo la possibilità a chi opera sul territorio nazionale di diventare impresa. In particolare, il Sud può essere un volano di innovazione, ricerca e sensibilizzazione verso i cittadini”.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’impatto diretto delle politiche per la biodiversità sulla qualità della vita dei cittadini: “Proteggere la biodiversità, fare ricerca e trasferimento tecnologico, rafforzare la connessione con le amministrazioni pubbliche significa tutelare la salute delle persone e garantire futuro. Vuol dire salvaguardare l’ambiente e, allo stesso tempo, assicurare condizioni di vita migliori, attraverso la prevenzione sanitaria e l’educazione alimentare. Mettere insieme tecnologia e valori della biodiversità significa costruire una vita migliore e garantire più diritti alla popolazione”.

Per il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, la sfida riguarda anche il dialogo tra ricerca e imprese: “Quello della biodiversità è un tema sfidante e molto nuovo per la ricerca e i rapporti con le aziende in Italia. La Campania è una regione che ha un altissimo livello di biodiversità naturale, culturale e alimentare ma registra un’aspettativa di vita tra le più basse in Italia. Occorre riflettere anche su questo dato per progredire insieme”.

Un focus specifico è stato dedicato all’educazione alimentare e al ruolo dei cittadini. “I campani vivono in un’area geografica ricchissima di prodotti – ha ricordato Annamaria Colao, chairholder della Cattedra Unesco Federico II –. Abbiamo una straordinaria disponibilità di cibo, dobbiamo rispettare le stagioni e quella che è la biodiversità dei cibi insegnandola ai bambini. La biodiversità protegge il cibo e anche noi cittadini”.

Sul versante delle produzioni animali e della filiera ittica è intervenuto Aniello Anastasio, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II: “Quello della biodiversità è un tema estremamente attuale. Non dimentichiamo che l’80 per cento dei prodotti ittici consumati in Italia è di provenienza estera. Occorre parlare di sostenibilità e valorizzazione dei prodotti nostrani anche per educare i consumatori”.

La giornata si è conclusa con un conference lunch dedicato con degustazioni di piatti e prodotti. Hanno partecipato l’azienda agricola San Salvatore di Capaccio Paestum, Eurofish Napoli, Cantina Sociale La Guardiense di Guardia Sanframondi, ristorante Oasis – Sapori Antichi di Vallesaccarda. Nel corso dell’evento è stato inoltre premiato l’IPSEOA “Cavalcanti” di Napoli, vincitore dell’Hackathon Biodiversità realizzato con le scuole superiori a Innovation Village, in collaborazione con il Future Food Institute, con il progetto “Il mare non è un menù a senso unico”.