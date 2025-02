Birra Peroni a Rimini: innovazione e qualità premium per il 2025

A Beer&Food Attraction le novità tra Gran Riserva e Raffo

Rimini, 18 feb. (askanews) – Da Peroni Gran Riserva a Raffo, da Nastro Azzurro alla partnership con Ferrari: innovazione e qualità premium guidano la presenza di Birra Peroni a Beer & Food Attraction di Rimini, vetrina internazionale per il settore Out of Home.”Per noi è un momento molto importante dell’anno in cui presentiamo le nostre novità e i nostri piani, abbiamo un momento di confrontarci con clienti e competizione – ha detto l’amministratore delegato di Birra Peroni, Enrico Galasso -. Vedere tante novità che vedo sul mercato anche da competitor non possono che far bene alla categoria che negli ultimi anni è cresciuta di consumo procapite in modo molto importante. E lo ha fatto sulla base di innovazione e storia da raccontare. Pensando al 2025 che sarà un anno non semplice per la situazione economica e sociale: la categoria ha bisogno di conquistare consumatori con storie e innovazione credibili, senza cedere ai tatticismi che possono solo rovinarne il valore”.Un contesto complesso, segnato anche dall’aumento delle accise negli ultimi due anni. Ma l’azienda prosegue nel suo percorso di valorizzazione dell’offerta, sia nel portfolio che nei servizi per clienti e consumatori. “Innovazione non vuol dire solo nuove marche, ma anche innovazione di formato, di pack e di linguaggio e comunicazione – ha ricordato il direttore vendite di Birra Peroni, Andrea Tortella -. Proprio in questa direzione rilanceremo le Peroni Gran Riserva, la range premium del brand Peroni, che nel 2025 cambieranno formato passando a un 33 cl per coprire più occasioni di consumo. E ne cambieremo ance la veste grafica, molto più fresca e molto più focalizzata su quelle che sono le caratteristiche specifiche del prodotto”.Tra le novità anche Raffo, che dal 1919 racconta la Puglia e Taranto. Il brand, che da un anno ha ampliato la distribuzione nazionale, celebra il suo spirito positivo anche attraverso una partnership con Serena Brancale, voce del nu-soul italiano, presente all’ultima edizione di Sanremo.”Nel 2025 continueremo a comunicare Peroni Nastro Azzurro 00 – ha annunciato la direttrice marketing di Birra Peroni, Viviana Manera -. Siamo al secondo anno della nostra partnership con Scuderia Ferrari HP. Il mondo dello sport è affine ai valori di Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la variante zero alcol e quindi continueremo la comunicazione su questo brand per farlo conoscere, assaggiare e coerentemente con la strategia aziendale di continuare a promuovere il consumo responsabile”.Un futuro all’insegna dell’innovazione sostenibile, con un’offerta sempre più premium e attenta alle nuove esigenze dei consumatori.