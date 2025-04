birrificio-angelo-poretti,-talk-istituzionale-carlsberg-italia

Dedicato ad agricoltura rigenerativa in Giornata Made in Italy

Roma, 17 apr. (askanews) – In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy – promossa dal MIMIT- Carlsberg Italia ha ospitato presso il suo Birrificio Angelo Poretti un talk istituzionale per discutere con esperti del settore, istituzioni e giovani studenti, dello stato di salute dell’agricoltura, dal momento che la birra è anzitutto un prodotto agricolo perché le sue principali materie prime (orzo, malto, luppolo…) vengono da aziende agricole e il modo in cui queste aziende sono gestite ha un impatto importante sul pianeta.Un quadro che ha spinto il Gruppo Carlsberg a impegnarsi per promuovere un sistema agricolo più resiliente e il più possibile locale attraverso una leva strategica precisa, l’agricoltura rigenerativa, una pratica che ha l’obiettivo di preservare e ripristinare la salute del suolo, mettendo al primo posto la biodiversità e aumentando l’efficienza idrica. Ad aprire i lavori Olivier Dubost, Managing Director di Carlsberg Italia, che ha sottolineato l’impegno concreto a sostegno del Made in Italy che Carlsberg fornisce attraverso il Birrificio Angelo Poretti contribuendo a creare oltre 6.000 posti di lavoro nel sistema Paese. A parlare dello stato dell’arte dell’agricoltura in Italia tra politica e ricerca sono intervenuti il Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, on. Mirco Carloni con un video-messaggio, Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e il dott. Andrea Rocchi, Presidente del CREA. Alla luce dello stretto legame tra Carlsberg e la Danimarca, sua terra di origine, hanno partecipato al talk anche Anette Christiansen, Capo Affari Ambientali del Consiglio per l’Agroalimentare Danese e Francesca Zaccarelli, AgriFood Senior Expert dell’Ambasciata di Danimarca che hanno parlato di buone pratiche danesi. Sul tema sostenibilità e materie prime locali sono intervenuti Christian Garavaglia, Docente di Economia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Consigliere Regione Lombardia e Serena Savoca, Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia che ha concluso l’incontro sottolineando che l’obiettivo di Carlsberg è di ottenere il 30% dell’approvvigionamento delle materie prime da pratiche agricole rigenerative entro il 2030, per arrivare al 100% entro il 2040.