Categoria: Dolci

Ingredienti

Farina 00 500 g

Burro 300 g (freddo di frigo)

Tuorli 3 (freddo di frigo)

Zucchero di canna 200 g

Sale fino 1 pizzico

Cacao amaro in polvere 50 g

Preparazione

Biscotti a cuore bicolore, passo 1

Per preparare i biscotti a cuore bicolore come prima cosa versate il burro freddo nella ciotola di una planetaria dotata di foglia (1). Aggiungete lo zucchero di canna (2) e il sale (3). Lavorate a velocità moderata fino a che non avrete ottenuto un composto composto omogeneo e cremoso.

Biscotti a cuore bicolore, passo 2

Unite i tuorli (4) e lavorate fino a che non saranno ben assorbiti. Aggiungete poi anche la farina (5) e continuate a lavorare ancora fino a che non sarà completamente incorporata (6).

Biscotti a cuore bicolore, passo 3

Trasferite su un piano (7) e lavorate alcuni secondi per compattarlo. Dividete l’impasto a metà (8) e trasferite una delle due parti di nuovo nella planetaria. Aggiungete il cacao (9)

Biscotti a cuore bicolore, passo 4

e lavorate con la foglia fino a farlo assorbire (10). A questo punto avrete ottenuto due impasti, uno bianco e uno nero (11). Avvolgeteli nella pellicola separatamente (12) e lasciateli riposare in frigorifero per un’ora.

Biscotti a cuore bicolore, passo 5

Passato il tempo necessario riprendete la frolla bianca e stendetela con un mattarello fino a uno spessore di 1-2 cm (13). Riprendete anche l’impasto al cacao e stendetelo allo stesso spessore (14). Utilizzando un coppapasta a forma di cuore largo 7,5 cm e lungo 7 cm, ricavate il primo biscotto.

Biscotti a cuore bicolore, passo 6

Utilizzando un coppapasta a forma di cuore più piccolo largo 4,5 cm e lungo 4 cm, coppate il biscotto (16), in modo da ottenere un cuore più grande “vuoto” e uno più piccolo “pieno”. Separate le due parti (17) tenendole entrambe, perchè serviranno a breve. Passate alla frolla al cacao e fate la stessa operazione: ricavate un biscotto a cuore e poi coppatelo con lo stampo più piccolo (18).

Biscotti a cuore bicolore, passo 7

Separate anche questi come fatto per quelli chiari (19). A questo punto prendete una leccarda rivestita con carta forno, posizionate i biscotti a cuore al cacao più grandi e sistemate al centro di essi il cuore piccolo bianco (20), in modo da creare un effetto bicolore. Ripetete la stessa operazione anche per il cuore bianco più grande, posizionando al centro il biscottino nero (21).

Biscotti a cuore bicolore, passo 8

Proseguite in questo modo fino a terminare entrambi gli impasti (22). Cuocete i biscotti in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti nel ripiano basso. Poi sfornateli e lasciate raffreddare i biscotti prima di spostarli dalla teglia e servirli (24).

Conservazione

I biscotti cotti si possono conservare per una settimana in una scatola di latta.

La frolla (sia bianca che al cacao) può essere conservata in frigorifero per 3-4 giorni. In alternativa è possibile congelarla per circa 1 mese.

Consiglio

Aromatizzate la frolla al cacao aggiungendo un pizzico di peperoncino e quella bianca con dei semini di vaniglia!

