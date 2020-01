Categoria: Antipasti

Ingredienti per circa 22 biscotti

Farina di mais senza glutine 80 g

Farina di riso senza glutine 80 g

Burro 45 g freddo

Grana Padano DOP 25 g da grattugiare

Uova 1

Olive taggiasche 40 g

Rosmarino 1 rametto

Sale fino q.b.

Per il piano di lavoro

Farina di mais senza glutine q.b.

Preparazione

Biscotti salati senza glutine, passo 1

Per preparare i biscotti salati senza glutine versate in una ciotola capiente la farina di mais e la farina di riso (1). Unite il Grana Padano DOP grattugiato (2) e il sale (3). Mescolate le polveri con un cucchiaio.

Biscotti salati senza glutine, passo 2

Aggiungete l’uovo (4) e amalgamatelo al composto (4), poi unite il burro (5) e impastate velocemente con le mani (6).

Biscotti salati senza glutine, passo 3

A questo punto aggiungete il rosmarino tritato (7) e le olive tagliate a pezzetti (8) e impastate con le mani per incorporarle al composto (9).

Biscotti salati senza glutine, passo 4

Versate l’impasto ottenuto su un piano di lavoro spolverizzato con farina di mais e infarinatelo anche in superficie (10), poi stendetelo con il mattarello (11) per formare un rettangolo dello spessore di 4 mm. Ritagliate i biscotti utilizzando un coppapasta del diametro di 6 cm, reimpastando man mano i ritagli e stendendoli nuovamente per formare altri biscotti: con queste dosi dovreste ottenerne circa 22 (12).

Biscotti salati senza glutine, passo 5

Sistemate i biscotti su una leccarda foderata con carta forno (13) e cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180°, posizionandola sul ripiano centrale. Quando saranno dorati, sfornate i vostri biscotti salati senza glutine (14) e lasciateli intiepidire prima di servirli (15)!

Conservazione

I biscotti salati senza glutine si possono conservare a temperatura ambiente per circa 3 giorni.

Consiglio

Al posto delle olive potete utilizzare i pomodori secchi o del salame a cubetti per arricchire i vostri biscotti!

