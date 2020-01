Categoria: Dolci

Ingredienti per 26 biscotti

Mele Golden 230 g

Farina integrale 130 g

Farina 00 125 g

Farina di mandorle 125 g

Zucchero muscovado 100 g

Olio di semi di girasole 200 g

Uova 110 g (circa 2)

Scorza di limone 1

Mandorle in scaglie q.b.

Preparazione

Biscottini alle mele e mandorle, passo 1

Per preparare i biscottini alle mele e mandorle come prima cosa lavate bene le mele. Tagliatele in quarti (1) e senza sbucciarle eliminate la parte del torsolo da ogni spicchio (2). Ricavate prima delle fettine sottili (3),

Biscottini alle mele e mandorle, passo 2

poi tritate grossolanamente le mele con un coltello (4). In una ciotola versate lo zucchero muscovado, le uova (5) e sbattete il tutto con le fruste elettriche. Non appena risulteranno semimontate, sempre continuando a sbattere versate l’olio a filo, lentamente (6).

Biscottini alle mele e mandorle, passo 3

Aggiungete anche la scorza del limone grattugiata (7), i pezzetti di mele (8), la farina di mandorle (9),

Biscottini alle mele e mandorle, passo 4

la farina 00 (10) e quella integrale (11). Amalgamate il tutto con una spatola (12) fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Biscottini alle mele e mandorle, passo 5

Trasferite all’interno di un sac-à-poche dotato di bocchetta a stella da 10 mm (13). A questo punto formate i biscotti su una leccarda foderata con carta forno creando dei bastoncini lunghi (14). Decorate la superficie con le mandorle a lamella (15).

Biscottini alle mele e mandorle, passo 6

Continuate in questo modo fino a terminare l’impaso (16) e cuocete i biscotti in forno stativo preriscaldato nel ripiano centrale a 200° per circa 15 minuti. Sfornate i biscotti (17), lasciateli raffreddare e serviteli (18).

Conservazione

Conservate in barattolo ben chiuso e consumate entro una settimana. Si sconsiglia di surgelare l’impasto crudo. I biscotti cotti possono invece essere congelati.

Consiglio

Sostituite la farina di mandorle con quella di nocciole e aggiungete gocce di cioccolato fondente all’impasto.

