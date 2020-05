Torna in scena, ancora una volta con Matteo Renzi nel mirino. “Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po’ di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nulla hanno a che fare con la politica. Che le sue parole suscitino indignazione è più che normale, tuttavia sarebbe meglio metter da parte la rabbia e pensare a come disinnescarlo una volta per tutte”: la presa di posizione è di Alessandro Di Battista, che affida a Facebook un articolato attacco al leader Iv dopo il dibattito al Senato di ieri.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Bisogna disinnescare Renzi una volta per tutte”, dice Di Battista proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento