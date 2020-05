“L’Italia è come un paziente convalescente da una malattia grave. Lo stiamo dimettendo, ma con prescrizioni da osservare. Però ci dobbiamo affidare anche alla responsabilità e al buon senso”. Lo sostiene in un’intervista al Corriere della Sera il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, di professione medico, che a proposito dell’autocertificazione per giustificare gli spostamenti delle persone dice: “Io forse non l’avrei messa, ma capisco la logica” perché “c’è sempre qualche furbo” ma per poi aggiungere subito dopo che “se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole”. Quindi chiosa: “o ho questo difetto, che mi fido degli italiani”.

L'articolo "Bisogna fidarsi degli italiani, l'autocertificazione deve essere abolita", dice Sileri

