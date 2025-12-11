bit-2026,-da-fiera-del-turismo-a-piattaforma:-la-persona-al-centro

Anticipazioni dell’evento che si terrà in Fiera Milano in febbraio

Milano 11 dic. (askanews) – Muoversi, non per spostarsi, ma per conoscere ed evolvere. Così come evolve una manifestazione fieristica che oggi si presenta sempre di più come una piattaforma. È questo lo spirito che informa la BIT 2026, di cui Fiera Milano ha dato un’anticipazione al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.”Guardando i dati della crescita del turismo – ha detto ad askanews Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano – per noi è un settore strategico a cui indirizziamo gran parte degli investimenti. Bit è uno dei cardini, tanto è vero che è all’apice di un settore che chiamiamo Home and Leisure e che ha delle grandissime prospettive di sviluppo perché il turismo sta diventando sempre più diversificato, per appartenenza, per gusti e per quello che noi vogliamo fare tutti i giorni. Quindi noi in questo modo abbiamo investito e declinato la Bit: invece di mettere il prodotto al centro abbiamo messo la persona al centro”.Con questa ottica è stato sviluppato un nuovo concept che vuole rivoluzionare il punto di vista sul viaggio: partendo da chi il viaggio lo progetta, lo costruisce o lo vive. Il tutto articolato in sei distretti verticali: Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Innovation e Transportation. “Bit 26 – ha aggiunto Emanuele Guido, direttore BU Home Fashion and Leisure di Fiera Milano – è uno step in avanti verso il futuro del settore del turismo. Cerchiamo di dare voce a tutti i punti di vista che guardano una filiera del turismo sana che rilascia valore sul territorio. Crediamo di poterlo fare, non solo tramite una fiera tradizionale dove ci sono espositore e visitatori, ma anche con tanti contenuti, tanti relatori, tante idee diverse perché chi viene in Bit può tornare a casa non solo con del buon business, ma anche con delle idee da sviluppare nell’arco dell’anno. Riteniamo che il settore del turismo sia strategico sia in Italia che all’estero e che sia fondamentale condividere punti di vista per il bene non solo dei singoli operatori ma anche di tutto il turistico nazionale internazionale”.La BIT 2026 si terrà in Fiera Milano dal 10 al 12 febbraio e sarà anche l’occasione per riflettere sull’indice internazionale NBI, sondaggio annuale che misura la percezione degli Stati: le anticipazioni confermano che i’Italia resta tra le identità nazionali più apprezzate al mondo: quarta nella classifica complessiva e prima per il turismo.