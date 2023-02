Bit, Alpitour: attenzione ai nuovi bisogni per un nuovo turismo

Pier Ezhaya: respiriamo nuovo entusiasmo e vitalità del settore

Milano, 14 feb. (askanews) – Una sensazione complessiva di vitalità e molta attesa per l’estate, che dovrebbe rappresentare il momento definitivo di rilancio del turismo dopo la pandemia. La Bit 2023 in Fiera Milano ha riportato i viaggi sotto i riflettori e, a fine manifestazione, abbiamo chiesto a Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating di Alpitour World, di tracciare un bilancio di questi giorni e del momento del sistema turismo.

“Respiriamo un rinnovato entusiasmo – ha detto ad askanews – rinnovata fiducia sui trend che finalmente tornano a essere quelli pre Covid. Mi sembra che ci sia una grande volontà degli operatori di intercettare questi trend e i nuovi bisogni dei consumatori, insomma, noi che siamo il primo player di turismo organizzato non potevamo non essere qui a sentire un po’ il polso del mercato e a intercettare un po’ le sensazioni in attesa dell’estate che verrà”.

Per il gruppo si tratta anche della prima Bit dopo il rinnovamento di logo e struttura. “Sicuramente – ha aggiunto Ezhaya – dovevamo esserci con la nostra nuova livrea e il nostro nuovo logo, che non è solo un logo, ma qualcosa che racchiudere una serie di valori importanti che abbiamo voluto capitalizzare. Qui siamo stati presenti con i nostri tre Pillar, lanciati con il progetto Trevolution, quindi eravamo presenti con Eden Viaggi, con Turisanda e con il pillar Alpitour. Abbiamo fatto la nostra parte, ma soprattutto volevamo essere nella partita del rilancio del turismo, perché credo che con l’inverno che sia sta per concludere e con l’estate che si sta presentando, sarà un anno veramente molto positivo per il turismo”.

Un anno, ci tengono a sottolineare da Alpitour, nel quale sempre di più si guarderà anche ai cambiamenti sociali e ai bisogni che emergono dalla società. “Come cambiano il costume e la società deve cambiare anche l’offerta, perché cambiano i bisogni”, ha concluso Ezhaya.

Anche questo è un nuovo modo di pensare il turismo nel mondo del dopo pandemia.

