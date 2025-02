Bit, ASTOI: turismo italiano più solido, nel 2025 ancora crescita

Il presidente Pier Ezhaya: in fiera anche per parlare ai consumer

Rho, 10 feb. (Askanews) – “La Bit è un’occasione importantissima per presentarsi innanzitutto al mondo consumer, perché questa è una fiera aperta anche al consumatore. Domenica c’è stata un’ottima affluenza e poi in questi due giorni invece più agli addetti ai lavori, diciamo, ai colleghi di settore. Lo spazio che abbiamo qui è il villaggio ASTOI, dove ci sono 18 player di livello nazionale, quindi molto importanti, che presentano la propria offerta, mettendo a fattor comune gli spazi per attrarre più clienti e ognuno poi con a propria proposta di viaggio”. Lo ha detto ad askanews Pier Ezhaya, presidente di ASTOI Confindustria Viaggi, raccontando la partecipazione dell’associazione alla Bit di Fiera Milano.”L’immagine del turismo italiano – ha aggiunto – è di un turismo più solido, con le spalle più grosse dopo il Covid che quindi ha saputo rilanciarsi, ripensarsi e rimettersi bene in carreggiata. Quindi è un turismo che ha imparato anche a fare sistema, cosa di cui in Italia c’è sempre molto bisogno e quindi c’è fiducia e c’è ottimismo”.”I numeri – ha concluso Pier Ezhaya – sono positivi: abbiamo chiuso bene il 2024, con una crescita del 6% dei ricavi. Il 2025 sembra essere partito altrettanto bene. Non dimentichiamo che quest’anno c’è un evento straordinario che è quello che viene chiamato in gergo il Ferraprile, ossia la congiuntura di Pasqua con i ponti di fine aprile e di inizio maggio, che consentirà due settimane di vacanza con pochi giorni di ferie. Peraltro nella prima chiuderanno anche le scuole e quindi è sicuramente buono anche per le famiglie, quindi registriamo già su questa prima finestra di vacanza una domanda molto robusta e poi buoni segnali anche sull’estate. Ci aspettiamo più o meno una crescita a fine anno simile a quella dell’anno scorso”.