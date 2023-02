Bit, Ezhaya (Astoi): oggi il viaggiatore è sempre più informato

Bene l’inverno, ci aspettiamo grandi cose anche dall’estate

Milano, 12 feb. (askanews) – “Gli operatori finalmente tirano un sospiro di sollievo, perché l’inverno sta andando veramente bene e anche le previsioni per l’estate sono positive. Noi arriviamo con grande entusiasmo, abbiamo realizzato il Villaggio Astoi, un’area molto importante che vede tutti i soci insieme. Vogliamo dare il solito messaggio: affidarsi a un operatore Astoi oggi è sinonimo di successo e vacanza garantita”. Lo ha detto ad askanews Pier Ezhaya, presidente di Astoi – Confindustria Viaggi, in occasione dell’inaugurazione di Bit 2023 in Fiera Milano.

Ezhaya poi ha tracciato anche un identikit del viaggiatore di oggi: “È sempre più informato, richiede più servizi e garanzie, soprattutto perché l’inflazione impone anche di investite di più rispetto al passato e quindi chi viaggia vuole essere certo che il suo investimento vada a buon fine. È un consumatore più evoluto che cerca di avere il massimo risultato dall’investimento fatto per la sua vacanza”.

Guardano all’estate, Ezhaya ha poi concluso: “La voglia di vacanza è molto forte, la magnitudo fortissima e quindi ci aspettiamo un’estate che porti avanti le ottime tendenze che abbiamo visto quest’inverno”.

