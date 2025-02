BIT, il settore del turismo alla prova di operatori e viaggiatori

Pizzocaro (Fiera Milano): comparto cresce, attenti a innovazione

Rho, 9 feb. (askanews) – “Per Fiera Milano Bit è una manifestazione estremamente importante, innanzitutto perché riesce a coinvolgere due degli stakeholder di questo settore: i viaggiatori e gli operatori professionali. Infatti la domenica la fiera è aperta anche i viaggiatori e quindi riusciamo ad avere un contatto diretto anche con il consumatore finale. Questo credo che anche per gli operatori sia un’ottima opportunità per capire se la loro offerta turistica è centrato o meno, è una specie di test proprio sul campo. Devo dire che il numero degli operatori, l’energia che si respira negli stand oggi, le proposte che abbiamo visto veramente confermano la leadership di questa manifestazione e anche che il disegno con cui è creata è un disegno vincente”. Lo ha detto ad askanews il direttore di BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano, Paolo Pizzocaro.

“Il settore sta bene – ha aggiunto Pizzocaro – abbiamo recuperato il periodo pre-COVID, quindi i nostri valori sono sicuramente come quelli pre-COVID, quindi molto positivi. Quest’anno il turismo ha una crescita mondiale di circa un +3-5% rispetto al 2024, quindi diciamo numeri assolutamente positivi che fanno ben sperare. E devo dire che in questo gioca molto l’impegno degli operatori, dei tour operator, delle linee aeree, delle crociere, tutti coloro che operano in questo settore perché continuano a generare innovazione e quindi hanno una grande attenzione al cambiamento delle abitudini, alle passioni dei viaggiatori e quindi questo sforzo continua fa sì che evidentemente l’offerta si rinnovi e si rinnovi anche l’interesse da parte del consumatore”.