Bit, Santanchè: dobbiamo essere più bravi nel vendere l’Italia

Il ministro in Fiera Milano: il 2023 sarà l’anno della svolta

Milano, 12 feb. (askanews) – “Io credo che abbiamo tutti i tipi di turismo e nel mondo, posso dirlo con certezza, c’è voglia di Italia. Siamo la nazione più bella e dobbiamo dimostrare di essere anche la nazione più brava nel sapersi vendere”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta all’inaugurazione di Bit 2023 in Fiera Milano.

“Stanno cambiando un po’ le tendenze – ha aggiunto il ministro, sottolineando anche il ruolo dei prodotti agroalimentari – perché stanno cambiando i desideri delle persone. Oggi, dopo anni di chiusura, c’è la voglia di andare in giro, nel mondo, ma anche in Italia. Sono sicura che il 2023 sarà l’anno della svolta”.

“Il turismo – ha concluso Daniela Santanché, primi di visitare gli stand della fiera – è il settore che ha sofferto di più per la pandemia e il ministro e il ministero del Turismo devono fare tutto per aiutare questo settore: abbiamo messo 1,380 miliardi di euro per sostenere gli operatori e migliorare i loro servizi, quindi ci siamo”.

continua a leggere sul sito di riferimento