Bimbo caduto da terrazzo scuola a Genova, la procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore

(Adnkronos) - Al vaglio due ipotesi di reato...

Covid, continua la risalita in Italia: contagi e morti nell'ultima settimana, il bollettino

(Adnkronos) - Risalita lenta ma costante del Covid...

Giornata Sla, una magia che ha unito un'Italia illuminata di verde

(Adnkronos) - È stata una notte di magia...

Esplosione a Marcianise, tre operai morti e un disperso

(Adnkronos) - Un'esplosione verificatasi per cause ancora da...
Bjk Cup, cuore Paolini: batte Svitolina e pareggia i conti con Ucraina. Decisivo il doppio

Bjk Cup, cuore Paolini: batte Svitolina e pareggia i conti con Ucraina. Decisivo il doppio

(Adnkronos) – Sarà il doppio a decidere chi andrà in finale di Billie Jean King Cup 2025 tra le campionesse in carica dell’Italia e l’Ucraina. Oggi, venerdì 19 settembre, dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto con Marta Kostyuk, che si era imposta con il punteggio di 6-2, 6-3, ci ha pensato Jasmine Paolini, numero 8 del mondo, a riportare il punteggio in parità sull’1-1 superando in rimonta Elina Svitolina, numero 13 del ranking Wta,in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e 27 minuti.  

Nel doppio le azzurre schiereranno le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini. 

 

