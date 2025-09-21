domenica, 21 Settembre , 25

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina

(Adnkronos) - Regno Unito, Canada e Australia riconoscono...

Atp Chengdu, Musetti batte Basilashvili e vola in semifinale

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti vola in semifinale all'Atp...

Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio

(Adnkronos) - Cori, abbracci e un'esplosione di gioia....

Cyberattacco aeroporti europei: ancora caos e ritardi a Heathrow, Bruxelles e Berlino

(Adnkronos) - Altra giornata di caos negli aeroporti...
bjk-cup,-italia-ancora-campione:-dominio-delle-azzurre-in-finale-contro-gli-stati-uniti
Bjk Cup, Italia ancora campione: dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti

Bjk Cup, Italia ancora campione: dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti

DALL'ITALIA E DAL MONDOBjk Cup, Italia ancora campione: dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
L’Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale dopo la prima vittoria di Cocciaretto in mattinata, doppio 6-4 contro Navarro. Per l’Italia è la sesta Bjk Cup, la seconda consecutiva. 

Il successo delle azzurre è stato commentato così da Jasmine Paolini, al termine del match: “Non so cosa dire, è fantastico. Grazie a tutti, alla nostra capitana, alla gente e ai tifosi italiani che sono qui. Per noi è stata una settimana straordinaria”. La campionessa azzurra ha poi aggiunto: “Giocare questa competizione è fantastico. Gli Stati Uniti sono molto forti, ma noi siamo state brave. Non è stato facile, non so se è più speciale dello scorso anno ma sicuramente è diverso”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.