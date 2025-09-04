giovedì, 4 Settembre , 25

Bjorn Borg, la notizia shock: "Ha un tumore alla prostata"

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Bjorn Borg ha un tumore. Secondo quanto riportato dai media scandinavi, l’autobiografia ‘Heartbeat’, che racconta la vita dell’ex leggendario tennista svedese, conterrebbe una rivelazione shock: Borg starebbe combattendo con un cancro localizzato nella zona della prostata. Le indiscrezioni, in attesa delle conferme ufficiali, non raccontano però se il tumore sia guarito o meno, e hanno alimentato la preoccupazione intorno alle condizioni di salute di ‘Ice Man’. 

Negli scorsi giorni né Borg né tantomeno i familiari hanno voluto commentare la notizia, che sarà svelata ufficialmente il prossimo 18 settembre, giorno dell’uscita ufficiale del suo libro. Inevitabile però che l’indiscrezione abbia scosso l’opinione pubblica e tutto il mondo del tennis. Borg durante la sua carriera ha infatti collezionato undici titoli del Grande Slam, tra cui sei Roland Garros e cinque Wimbledon consecutivi.  

La sua rivalità con l’americano John McEnroe è diventata iconica e ha contribuito ad alimentarne la leggenda, ispirando anche il film, appunto, ‘Borg McEnroe’. 

 

