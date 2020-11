Black Friday o Cyber monday, Stati Uniti divisi tra marciapiede e rete  

AGI – Black Friday o Cyber Monday? L’America è divisa non solo in politica ma anche nello shopping: tra il marciapiede e la rete. Alcune grandi catene commerciali come Walmart, Best Buy, Kohl’s e Macy’s oggi hanno aperto i battenti alle 5 mentre altre come Target o Game Stop alle 7. Ma con il coronavirus non si vedono le tradizionali code chilometriche davanti ai negozi o le corse pazze per assicurarsi l’affare dell’anno. Mascherine e controllo della temperatura sono obbligatori quasi ovunque. Da Best Buy, catena di elettronica, si puo’ anche aspettare in auto mentre un addetto ti guida nelle ricerche digitali dei prodotti desiderati che puoi acquistare senza lasciare la vettura.

