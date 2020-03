Black Lightning 3 su Netflix: trama e cast della serie dai fumetti DC

Torna il supereroe DC Fulmine nero in un nuovo capitolo. Dopo la messa in onda americana, l’intera stagione di Black Lightning 3 è disponibile su Netflix dal 26 marzo 2020. A differenza delle precedenti stagioni, che sono state pubblicate il giorno dopo la trasmissione originale, la piattaforma ha optato per il rilascio di tutti i 16 episodi in un’unica tranche. Alla fine della seconda stagione, l’agenzia per la sicurezza nazionale ha scoperto la vera identità del protagonista. Inoltre, Jennifer ha capito di poter creare il proprio potere, a differenza del padre che può solo assorbirlo.

Black Lightning 3 su Netflix: la trama della terza stagione

La serie segue la storia di Jefferson Pierce, un ex supereroe che sfruttava i suoi poteri per tenere sicure le strade di Freeland, mascherandosi da Black Lightning. Dopo aver messo in pericolo la sua famiglia, Jefferson ha deciso di mollare tutto. Ma quando il crimine e la corruzione iniziano a diffondersi nuovamente, Black Lightning ritorna per mettersi al servizio della sua famiglia e della sua comunità.

La terza stagione continua a seguire le vicende di Jefferson nella sua doppia vita come ex preside – ora insegnante – e Black Lightning nella sua lotta contro la corrotta agenzia governativa A.S.A. mentre cerca di liberare la comunità di Freeland e difendersi dalle minacce di Markovia. Nel finale di metà stagione, che corrisponde al nono episodio, Black Lightning appare nel crossover con l’Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.

Black Lightning 3: il cast della terza stagione

Nel cast di Black Lightning 3 troviamo Cress Williams nei panni di Jefferson Pierce, ovvero Black Lightning; China Anne McMlain interpreta Jennifer Pierce/Lightning, figlia minore di Jefferson; Nefessa Williams è Anissa Pierce/Thunder, figlia maggiore di Jefferson; Christine Adams è Lynn Stewart, neuroscienziata che si occupa di studi sui metaumani, è la moglie di Jefferson; Marvin “Krondon” Jones III interpreta Tobias Whale; Damon Gupton è Bill Henderson; James Remar è Peter Gambi.

Tra le new entry della stagione 3 di Black Lightning, troviamo Kyanna Simone Simpson nei panni di Kiesha Henderson; Chantal Thuy è Grace Choi/Shay Li Wylde; Bill Duke è l’agente Odell; Jennifer Riker è la dottoressa Helga Jace; P.J. Byrne è Mike Lowry; e Kearran Giovanni nel ruolo di Giselle Cutter.

