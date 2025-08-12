martedì, 12 Agosto , 25

Sinner agli ottavi di Cincinnati, Diallo battuto in 2 set. Sonego out

(Adnkronos) - Jannik Sinner agli ottavi di finale...

Alaska porta per la diplomazia, ma Putin rischia una fredda accoglienza

(Adnkronos) - Vladimir Putin rischia un'accoglienza fredda in...

Trump in Alaska senza Zelensky: “Al vertice solo io e Putin. Intesa? Non dipende da me”

(Adnkronos) - Volodymyr Zelensky? Non sarà in Alaska...

Malore ai World Games in Cina, Mattia Debertolis è morto

(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta Mattia Debertolis....
blackout-e-allarme-antincendio,-sinner-e-la-serata-folle-a-cincinnati
Blackout e allarme antincendio, Sinner e la serata folle a Cincinnati

Blackout e allarme antincendio, Sinner e la serata folle a Cincinnati

DALL'ITALIA E DAL MONDOBlackout e allarme antincendio, Sinner e la serata folle a Cincinnati
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Possiamo giocare?”. Jannik Sinner partecipa ad una serata movimentata al torneo di Cincinnati, costretto a fare i conti prima con un blackout che condiziona il menù pomeridiano e poi con un allarme antincendio che ‘arricchisce’ la sessione serale. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta il canadese Gabriel Diallo in un match caratterizzato da un fuoriprogramma. Nella fase iniziale del secondo set, sul campo centrale si attiva un allarme anticendio nelle suite. I giocatori si fermano, il pubblico non sa cosa fare mentre la sirena continua a suonare.  

 

Bisogna lasciare il campo? Si può giocare? “I giocatori sarebbero felici di continuare, siete in grado di farlo? Come siete messi?”, la domanda che il giudice di sedia rivolge via radio ai responsabili del torneo. “Non sappiamo se dobbiamo lasciare l’impianto”, la prima risposta poco rassicurante. Sinner ascolta la conversazione e attende il via libera: dopo la sosta forzata, finalmente si ricomincia a giocare. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.