blackout-informatico-blocca-molti-voli-e-aziende-in-tutto-il-mondo

Originato da problemi a Crowdstrike, società sicurezza inforrmatica

Roma, 19 lug. (askanews) – Blocco dei sistemi informatici in aeroporti, banche, compagnie aeree, agenzie di stampa, sistemi sanitari e altre organizzazioni in tutto il mondo. Sta provocando interruzioni di servizio e disagi a livello globale il malfunzionamento legato alla società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft, confermato dal colosso hitech.

Secondo la Federal Aviation Administration, almeno tre delle principali compagnie aeree statunitensi, American, United e Delta, hanno bloccato tutti i voli.

In Australia, le forze di polizia del New South Wales hanno dichiarato sui social media di essere a conoscenza di un’interruzione del sistema. I problemi persistevano all’aeroporto di Sydney, uno degli snodi di trasporto più grandi e trafficati d’Australia, proprio mentre il fine settimana stava per iniziare per molti.

“Un’interruzione tecnica globale ha avuto un impatto su alcune operazioni aeree e sui servizi terminalistici”, ha affermato l’aeroporto sui social media. “I voli sono attualmente in arrivo e in partenza, tuttavia potrebbero esserci dei ritardi nel corso della serata.” L’aeroporto ha dichiarato di aver attivato il suo piano di emergenza e di aver inviato personale aggiuntivo nei terminal.

La serie di gravi interruzioni di venerdì – riporta il New York Times – arriva dopo che Frontier Airlines aveva sospeso brevemente i voli giovedì sera a causa di una grave interruzione delle reti Microsoft. Sono state colpite anche alcune compagnie aeree low cost come Allegiant Air e Sun Country Airlines.

Microsoft ha affermato che il problema ha interessato più sistemi per i clienti negli Stati Uniti centrali.

All’aeroporto di Berlino i voli sono stati cancellati per tre ore dalle 7 alle 10. Dopo le 10 i voli sono ripresi lentamente, secondo un portavoce dell’aeroporto. Con circa 12 milioni di passeggeri nei primi sei mesi dell’anno, il nuovo aeroporto di Berlino è il terzo più trafficato della Germania.

L’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam ha affermato che l’interruzione ha interessato i voli in entrata e in uscita dall’aeroporto e ha invitato i viaggiatori a contattare la propria compagnia aerea.

Ryanair ha dichiarato sul suo sito web che stava riscontrando interruzioni sulla sua rete a causa di un’interruzione IT di terze parti che era “del tutto fuori dal nostro controllo”. La compagnia aerea invita i clienti a effettuare il check-in in aeroporto, poiché il check-in online non è disponibile.

Una delle più grandi banche del Sud Africa è stata colpita dall’interruzione. Capitec Bank, che ha 22 milioni di clienti, ha affermato che alcuni dei suoi servizi sono stati interrotti a causa di un problema con un fornitore di servizi internazionale. Decine di clienti si sono lamentati sui social media del fatto che le loro transazioni erano state rifiutate.

Diversi servizi sono interessati in tutto il Regno Unito. Alcune reti ferroviarie, in particolare sulle reti Thameslink e Great Northern, hanno affermato che potrebbero esserci cancellazioni con breve preavviso e non sono state in grado di visualizzare informazioni in tempo reale ai passeggeri sui binari. Sky News, un importante canale di notizie, non è in grado di trasmettere.

La Borsa di Londra ha dichiarato di non poter pubblicare notizie e altri annunci sul proprio sito web a causa dell’interruzione. Ha aggiunto che i team tecnici stanno lavorando per ripristinare il servizio. Ma altri servizi, inclusa la Borsa, “continuano a funzionare normalmente”.