blackout-informatico,-microsoft:-risolta-la-causa-di-fondo

E dà guida per ripristino a stato precedente software Crowdstrike

Roma, 19 lug. (askanews) – Microsoft ha annunciato che “la causa di fondo” dei problemi informatici che oggi hanno coinvolto i suoi sistemi e la piattaforma Microsoft 365, assieme a tutte le app e i servizi collegati, “è stata risolta”, tuttavia aggiungendo che permangono difficoltà su diversi sistemi, dopo il blackout informatico che da questa mattina ha coinvolto innumerevoli piattaforme e utenze, il gruppo indica anche la procedura da seguire per mettersi al riparo da ulteriori inconvenienti.

A determinare gli incidenti, apparentemente, sarebbe stato un aggiornamento del software “Falcon Sensor” del gruppo di sicurezza informatica texano Crowdstrike.

Microsoft spiega sui suoi canali social la procedura per ripristinare i sistemi a livelli ritenuti sicuri, ovvero quelli precedenti all’aggiornamento. Parallelamente riferisce che Crowdstrike “sta comunicando direttamente con i propri utenti tramite i suoi vari canali per fornire informazioni”.