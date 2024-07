blackout-informatico,-solo-salvini-vola?

ROMA – “Fanno fermare i treni e fanno partire i voli quando tutto sembrerebbe impedirlo: questo è il governo dei fenomeni paranormali” ironizza il capogruppo democratico nella commissione trasporti della camera, Anthony Barbagallo in merito alla notizia secondo cui, nel giorno del collasso del trasporto aereo per il down informatico di Microsoft in tutto il mondo, la tratta Roma Fiumicino-Milano Linate, schedulata alle 13, è la sola a decollare tra quelle di Ita Airways. A bordo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini con Riccardo Molinari e Maurizio Lupi. A quanto si apprende sono state numerose le proteste dei passeggeri. “È l’autonomia differenziatissima”: questo il commento ironico su X del capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

La Lega promette battaglia ed è pronta a presentare querele: “Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia ITA in classe economy– fa sapere il partito- I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili”, precisa la Lega.

“I legali di Salvini procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore“, fa sapere infine la Lega.

LA RISPOSTA DI ITA AIRWAYS E DI ADR

“Con riferimento a notizie e indiscrezioni riportate sulla stampa rispetto all’operatività del volo AZ2032 da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava il ministro Matteo Salvini”, ITA Airways comunica che si tratta di “una notizia destituita di qualsiasi fondamento“. Nella stessa fascia oraria, tra le 12.00 e le 15.00 la compagnia spiega di aver operato “da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio”. Inoltre, “da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati”, precisa ITA. La compagnia, che ha pianificato “10 voli aggiuntivi nel pomeriggio di oggi per ridurre i disagi dei passeggeri”, si riserva eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, “in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo”.

“Il volo di questa mattina da Roma Fiumicino per Milano Linate con a bordo, tra gli altri, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e gli onorevoli Molinari e Lupi, è solo uno tra circa i 550 movimentati dall’aeroporto nella giornata di oggi fino alle 17”. Lo precisa l’ufficio stampa di Aeroporti di Roma.

Di questi, 12 sono voli ITA Airways partiti e atterrati regolarmente alla volta dello scalo milanese mentre 2, per la stessa destinazione, sono stati cancellati.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla partenza dello stesso volo sul tabellone dell’aeroporto, sono state eliminate, come da prassi accade per tutti i voli, al momento dell’avvenuto decollo.

