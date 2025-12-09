blair-escluso-dal-board-of-peace-del-piano-trump-per-gaza

Roma, 9 dic. (askanews) – L’ex premier britannico Tony Blair è stato escluso dalla lista dei candidati per il “Board of peace” previsto dal piano di pace del presidente americano Donald Trump per la Striscia di Gaza, a fronte delle obiezioni mosse da diversi stati arabi e musulmani. E’ quanto riporta il Financial Times citando fonti al corrente della questione.

Era stato lo stesso presidente americano a indicare Blair nel Board of Peace quando presentò il suo piano in 20 punti per porre fine alla guerra tra Israele e Hama.

Un alleato dell’ex premier britannico ha tenuto a precisare che il “Board of peace sarà composto da leader mondiali in carica e ci sarà un comitato esecutivo più ristretto al suo interno”, in cui dovrebbe sedere Blair insieme all’inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, al genero di Trump, Jared Kushner, e ad altri alti funzionari dei paesi arabi e occidentali. Il comitato esecutivo, non menzionato nel piano di pace, verrà creato come parte della struttura di governo postbellica e dovrebbe avere funzioni di coordinamento tra il Board of peace e il comitato tecnico palestinese incaricato della gestione quotidiana della Striscia di Gaza.

Secondo il Ft, il comitato esecutivo sarà guidato dall’ex inviato Onu e ministro della Difesa bulgaro Nickolay Mladenov. Il diplomatico bulgaro, oggi alla guida dell’Accademia Diplomatica Anwar Gargash di Abu Dhabi, è stato inviato speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente tra il 2015 e il 2020, spesso agendo da mediatore tra Israele e Hamas.