giovedì, 26 Marzo , 26

Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari

(Adnkronos) - La Polizia dalle prime ore di...

Ciclone in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: cosa fare

(Adnkronos) - Colpo di coda dell'inverno sull'Italia oggi...

Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Tari, qual è la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

(Adnkronos) - La Tari è la tassa sui...
HomeUncategorizedBlanco annuncia il nuovo singolo "Ricordi" con Elisa
blanco-annuncia-il-nuovo-singolo-“ricordi”-con-elisa
Blanco annuncia il nuovo singolo “Ricordi” con Elisa
Uncategorized

Blanco annuncia il nuovo singolo “Ricordi” con Elisa

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Milano, 26 mar. (askanews) – A pochi giorni dalla release del suo attesissimo nuovo album MA’, in uscita venerdì 3 aprile 2026 e già disponibile in preorder, Blanco svela la tracklist completa del progetto e le due importanti collaborazioni che lo arricchiscono: dopo “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani – anticipata pochi giorni fa con un video spoiler sui suoi canali social – annuncia oggi il nuovo singolo estratto “Ricordi” con Elisa, disponibile da venerdì 27 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).

Il brano aggiunge – dopo i già editi “Piangere a 90”, “Maledetta Rabbia” e “Anche a vent’anni si muore” – un nuovo capitolo a un racconto musicale che si preannuncia intenso, dando vita all’incontro tra due delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, BLANCO ed Elisa, capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi. Scritto anni fa da BLANCO tra Londra e Parigi, “Ricordi” ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva.

Blanco svela anche la tracklist completa dell’album MA’, disponibile in sei diversi formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP alternative cover autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD alternative cover autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.

Ti voglio bene, uomo Ma’ Peggio del diavolo (con Gianluca Grignani) Tanto non rinasco Ricordi (con Elisa) Los Angeles Anche a vent’anni si muore 15 dicembre (prima) 27 luglio (dopo) Woo Fuochi per aria (la fortuna) Fuori dai denti Piangere a 90 Maledetta Rabbia Un posto migliore Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. A questi appuntamenti si affianca anche il “Tour Estate 2026”.

Previous article
Le prime pagine di giovedì 26 marzo 2026
Next article
Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari

POST RECENTI

Attualità

Trump: in Iran stiamo vincendo, gli iraniani trattano ma hanno paura di dirlo

Roma, 26 mar. (askanews) – "C’è chi dice che questo è il miglior primo anno di un presidente di tutti i tempi. Sono d’accordo al...
Attualità

Iran, le notizie più importanti del 26 marzo sulla guerra

Roma, 26 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di giovedì 26 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran,...
Attualità

Iran, Trump: stiamo vincendo, iraniani trattano ma hanno paura di dirlo

Roma, 26 mar. (askanews) – "C’è chi dice che questo è il miglior primo anno di un presidente di tutti i tempi. Sono d’accordo al...
Attualità

SpaceX rilancia a 75 mld obiettivo di raccolta da sbarco in Borsa (FT)

Roma, 26 mar. (askanews) – SpaceX rilancia le sue ambizioni già da record sulla raccolta dallo sbarco in Borsa. Secondo quanto riporta il Financial Times,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.