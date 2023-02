Blanco indagato per danneggiamento dopo aver devastato il palco di Sanremo

ROMA – Il cantante Blanco è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento. Il caso riguarda l’esibizione del vincitore di Sanremo 2022 (in coppia con Mahmood) nel corso della prima serata dell’edizione appena conclusa del Festival.

Blanco, dopo essersi esibito sulle note di ‘Brividi’ in duetto con Mahmood, era tornato sul palco dell’Ariston per presentare il nuovo singolo ‘L’isola delle rose’. Ma, a causa di problemi tecnici, aveva perso la testa e aveva devastato i vasi di rose presenti sul palco, prendendo a calci i fiori e tirandoli ovunque. “Non sentivo in cuffia e non riuscivo a cantare, ma almeno mi sono divertito”, aveva commentato davanti a un attonito Amadeus.

LEGGI ANCHE: Blanco che distrugge fiori di Sanremo diventa uno spot per la municipalizzata

Il giorno dopo il cantante si era scusato con una poesia su Instagram, rivendicando comunque il gesto: “Non sono come volete, ma finalmente sono me stesso”. Ma adesso potrebbe pagare cara la scenata – che Amadeus ha dichiarato fosse prevista ma poi completamente degenerata – sul palco dell’Ariston. Con buona pace di chi invocava il perdono vista la giovane età (20 anni) del cantante idolo delle nuove generazioni.

