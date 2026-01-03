sabato, 3 Gennaio , 26

Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse. Cos’è successo

(Adnkronos) - Atalanta-Roma chiude il sabato di campionato...

Rocca da Papa Leone, l’incontro in Vaticano

(Adnkronos) - "Ho incontrato oggi il Santo Padre...

Giubileo, Rocca da Papa Leone: “Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete”

(Adnkronos) - "Ho incontrato oggi il Santo Padre...

Superenalotto, estratti numeri della combinazione vincente di oggi 3 gennaio

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...
blasi-totti,-nuova-causa:-ilary-denuncia-per-crollo-del-tetto-della-villa-all’eur
Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all’Eur

Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all’Eur

DALL'ITALIA E DAL MONDOBlasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all'Eur
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Ilary Blasi apre una nuova causa contro Francesco Totti. Al centro della nuova disputa ci sarebbe il crollo del soffitto di una delle camere della villa all’Eur, assegnata alla Blasi. Come riportato da Repubblica la showgirl avrebbe chiesto all’ex marito di intervenire per occuparsi della manutenzione della casa. Onere che, secondo quanto deciso dal giudice civile, spetterebbe proprio all’ex numero 10 giallorosso che però non ha dato risposta alla ex moglie che, per questo, ha deciso di adire nuovamente le vie legali.  

Fra Totti e Blasi questo sarebbe quindi il terzo punto di scontro, dopo la loro separazione e il caso che ruota intorno ai beni di lusso contesi fra i due ex coniugi e la denuncia penale per abbandono di minore su cui, lo scorso 10 dicembre, il gip si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura: oltre a Totti sono indagate anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, e la tata, che vive nello stesso palazzo. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.